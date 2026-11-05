Jenifer fait une collab' avec Nikos Aliagas pour son nouvel album

Jenifer et Nikos Aliagas se retrouvent, cette fois derrière un micro ! La chanteuse prépare actuellement DJ, un nouvel album composé de quinze reprises de Dalida, dans lequel elle a réservé une place à l'animateur emblématique de la Star Academy sur le morceau Paroles paroles, à l'origine chantée par Dalida et l'acteur Alain Delon.

Cette collaboration qui prend une dimension particulière puisque c'est Nikos Aliagas qui avait accompagné les premiers pas de Jenifer à la télévision, lors de la toute première saison du télécrochet, en 2001.

Près de 25 ans plus tard, les deux personnalités se retrouvent donc en studio d'enregistrement, non plus dans leurs rôles de présentateur et de candidate, mais pour partager une chanson.

Nikos Aliagas a déjà enregistré un album

Si Nikos Aliagas est surtout connu pour sa carrière à la télévision et ses activités de photographe, la musique occupe également une place importante dans son parcours.

En octobre 2007, il avait notamment sorti Nikos Aliagas & Friends : Rendez-vous, un album qui avait obtenu un disque d'or en Grèce, son pays d'origine.

L'animateur n'hésite d'ailleurs pas à chanter occasionnellement avec les artistes invités sur le plateau de la Star Academy.

Sa participation au nouvel album de Jenifer marque toutefois une nouvelle collaboration musicale avec une artiste dont il a suivi l'évolution depuis ses débuts.