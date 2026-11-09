Mélissa annonce sa première tournée solo partout en France et en Belgique

Après la Star Academy, Mélissa annonce sa première tournée nationale ! Sur Instagram, la chanteuse a dévoilé la nouvelle dans une publication à son image, débordante d’énergie : « LET’S GOOOOOOOOOO JVAIS FOUTRE LE BORDEL ! » Un cri de ralliement qui donne le ton de cette première expérience sur les scènes françaises et belges. « Trop hâte de vous retrouver un peu partout en France et en Belgique !!!! », ajoute-t-elle, impatiente de retrouver celles et ceux qui la suivent depuis son passage dans le télé-crochet.

Cette première tournée solo mènera Mélissa dans sept villes, du 14 au 29 mai 2027. Elle débutera à Liège, en Belgique, avant de passer par Lille, Toulouse, Bordeaux et Rennes. Deux dernières étapes sont prévues à Paris, à La Machine du Moulin Rouge, puis à Lyon, pour clôturer cette série de concerts. Une nouvelle aventure scénique qui permettra à l'artiste de défendre son propre répertoire et de donner une autre dimension à son premier EP tout va bien (jcrois).

Les fans devront être au rendez-vous pour obtenir une place. La mise en vente est annoncée pour mardi 10 novembre à 12 heures. Le lien de réservation est déjà accessible depuis la biographie Instagram de la chanteuse, ainsi que sur sa page de billetterie. Après le succès de son premier concert parisien, l'ouverture des ventes sera un premier test pour cette nouvelle tournée très attendue.