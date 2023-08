Adieu les fleurs : découvrez les bouquets de salade, la nouvelle tendance du moment !

Non, vous ne rêvez pas. Offrir une salade pourrait bientôt devenir une habitude. Cette nouvelle mode nous vient tout droit de Corée du Sud où les fleurs sont désormais délaissées au profit des bouquets de salade . En effet, de nombreux commerces et enseignes de distribution, comme la chaîne de supermarchés Sik Mul Sun, se sont lancés dans la vente d'assortiments de salades, emballées comme un véritable bouquet de fleurs.

Une alternative plus green ?

"Les fleurs coupées ont souvent un impact environnemental pas si rose. Les bouquets de salade sont plus durables", explique ainsi la journaliste Moriah House de Spoon University, qui n'omet d'ailleurs pas d'ajouter qu'il est aussi possible de personnaliser ces nouveaux bouquets en y ajoutant des fleurs comestibles, des fruits ou même de la charcuterie. "Évidemment, les bouquets de salade ne remplaceront probablement pas les fleurs de sitôt. Les fleurs sont emblématiques pour une raison. Mais les compositions de feuilles vertes représentent une alternative abordable, durable et amusante qui permet d’exprimer une vraie personnalité. Et il ne s’agit pas seulement d’offrandes romantiques", précise-t-elle.

Au-delà de l'aspect environnemental, cette tendance pourrait également aider certains à se réconcilier avec les légumes. Alors, êtes-vous prêt.e.s à ramener de la salade en bouquet pour le dîner ?