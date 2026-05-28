Agenda des sorties du 29 au 31 mai

Voici quelques idées sorties pour ce week-end du 29 au 31 mai 2026.

Le concert évènement de ce week-end : Aya Nakamura est au stade de France ce vendredi, ce samedi et ce dimanche soir. Près de 240 000 spectateurs sont attendus ce week-end.

Plusieurs humoristes sont à découvrir sur la scène du Palais des congrès de Tours ce week-end. Ça commence dès ce jeudi soir avec Panayotis Pascot, puis Lou Trotignon samedi et Elena Nagapetyan dimanche.

Auxerrexpo se transforme en boite de nuit. De 21h à 5h du matin, ce samedi, c’est l’évènement « Le Temps d’une nuit ». Plusieurs DJs vont se succéder pour vous faire danser toute la nuit sur les hits actuels et les plus gros succès des années 80-90.

Au bois de Vincennes, un immense spectacle de drones est à découvrir ce jeudi et samedi soir : le Drone Art Show. Des centaines de drones danseront au-dessus de l’Hippodrome, accompagnés d’un concert live. Une performance visuelle de plus d'une heure, qui devrait émerveiller les petits comme les grands.

Une vente rare et exceptionnelle à l’opéra de Paris dès ce vendredi et jusqu’à dimanche. L’Opéra national de Paris proposera plus de 5 000 costumes et accessoires issus de ses productions lyriques et chorégraphiques. Les prix iront de 2 à 800 euros. L’entrée se fait sur réservation.

Dans les Yvelines, rendez-vous au Château de Rosny-sur-Seine, pour la 7e édition de "Mille et un Feux". Dans le cadre du Parc du Château, les visiteurs assisteront à un spectacle de 250 drones, ainsi qu’un feu d’artifices. Un événement gratuit et en entrée libre.