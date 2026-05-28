Agenda des sorties du 29 au 31 mai
Publié : 28 mai 2026 à 12h00 par Alicia Méchin
Voici quelques idées sorties pour ce week-end du 29 au 31 mai 2026.
Le concert évènement de ce week-end : Aya Nakamura est au stade de France ce vendredi, ce samedi et ce dimanche soir. Près de 240 000 spectateurs sont attendus ce week-end.
Plusieurs humoristes sont à découvrir sur la scène du Palais des congrès de Tours ce week-end. Ça commence dès ce jeudi soir avec Panayotis Pascot, puis Lou Trotignon samedi et Elena Nagapetyan dimanche.
Auxerrexpo se transforme en boite de nuit. De 21h à 5h du matin, ce samedi, c’est l’évènement « Le Temps d’une nuit ». Plusieurs DJs vont se succéder pour vous faire danser toute la nuit sur les hits actuels et les plus gros succès des années 80-90.
Au bois de Vincennes, un immense spectacle de drones est à découvrir ce jeudi et samedi soir : le Drone Art Show. Des centaines de drones danseront au-dessus de l’Hippodrome, accompagnés d’un concert live. Une performance visuelle de plus d'une heure, qui devrait émerveiller les petits comme les grands.
Une vente rare et exceptionnelle à l’opéra de Paris dès ce vendredi et jusqu’à dimanche. L’Opéra national de Paris proposera plus de 5 000 costumes et accessoires issus de ses productions lyriques et chorégraphiques. Les prix iront de 2 à 800 euros. L’entrée se fait sur réservation.
Dans les Yvelines, rendez-vous au Château de Rosny-sur-Seine, pour la 7e édition de "Mille et un Feux". Dans le cadre du Parc du Château, les visiteurs assisteront à un spectacle de 250 drones, ainsi qu’un feu d’artifices. Un événement gratuit et en entrée libre.
Au jardin d’acclimatation de Paris on fête Holi, la célèbre fête indienne des couleurs. Ateliers d’artisans, foodtrucks indiens, spectacles et lâcher de pigments sont au programme.