Exposition exceptionnelle à Beauval

Le ZooParc de Beauval s’apprête à accueillir un pensionnaire pour le moins inhabituel.

Du 28 mai au 26 juin 2026, les visiteurs pourront découvrir un impressionnant squelette d’élasmosaure, un gigantesque reptile marin vieux de près de 66 millions d’années. Baptisé « Nessie » en référence au célèbre monstre du Loch Ness, ce spécimen exceptionnel mesure environ neuf mètres de long et sera exposé dans la réserve des hippopotames du parc.

Contrairement à une idée répandue, l’élasmosaure n’était pas un dinosaure, mais un plésiosaure, une famille de reptiles marins ayant dominé les océans du Crétacé supérieur. Reconnaissable à son cou extrêmement long et à sa petite tête armée de dents pointues, il se nourrissait principalement de poissons et de céphalopodes. Son anatomie fascinante lui permettait de surprendre ses proies avec une rapidité redoutable.

Le fossile présenté à Beauval a été découvert en 2021 dans le bassin de Khouribga, au Maroc, une région mondialement connue pour la richesse de ses gisements fossilifères. Sa conservation presque intégrale en fait une pièce rare, d’autant plus précieuse que les squelettes complets de cette taille sont peu fréquents dans le monde.

Au-delà du spectaculaire, cette exposition porte également un message de sensibilisation. En mettant en scène un animal disparu lors de la cinquième extinction massive de l’histoire de la Terre, Beauval souhaite rappeler la fragilité de la biodiversité actuelle. Le contraste entre ce géant disparu et les espèces menacées protégées aujourd’hui par le parc souligne l’importance des actions de conservation.