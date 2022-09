Alex Lutz parrain de la 22ème édition de l’Open paratennis du Loiret !

Stéphane Goudou, directeur du tournoi : Stéphane Goudou, directeur du tournoi :

Stéphane Goudou : Stéphane Goudou :

Au total, 48 athlètes participeront à cette 22ème édition ; une trentaine de joueurs sont déjà inscrits. Le dimanche matin, la finale dame (9h), et la finale homme (11h) seront retransmis pour la première fois, à la télévision sur la chaîne Sport en France.

Alex Lutz, parrain de l’édition 2022

Après l’ex-miss France Linda Hardy, l’Open paratennis aura la joie d’accueillir cette année l’humoriste et comédie Alex Lutz, parrain de cette édition 2022. L’Orléanais a récemment interprété le rôle d’un tennisman, dans le long métrage 5ème set. « Je pense que c’est quelque chose qui lui a plu, de boucler le tour entre le tennis, le tennis fauteuil, un orléanais, un tournoi international à Orléans, déclare Stéphane Goudou. On n’a pas encore la confirmation du jour de sa venue (…) mais on ne manquera pas de vous avertir pour ceux qui veulent venir le rencontrer et discuter peut-être tennis avec lui ! ».