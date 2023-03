Alternance : l’ifocop vous attend à ses journées portes ouvertes le 5 avril

Pour tout étudiant cherchant à se former tout en travaillant, c’est une opportunité à ne pas louper. Ce mercredi 5 avril de 14h à 17h, les CFA ifocop organisent leurs journées portes ouvertes pour présenter ses programmes de formation en alternance. Les étudiants auront aussi l’occasion de rencontrer les équipes pédagogiques et les apprenants des CFA ifocop pour échanger sur leurs parcours.

L’efficacité de l'alternance n’est plus à prouver. Cette formule permet de combiner théorie et pratique en entreprise, ce qui permet de bénéficier d'une formation concrète et adaptée au monde du travail.

Lors de ces portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir :

- les formations en alternance de Bac à Bac+3/4 par pôles métiers (assistanat - secrétariat, commerce - vente, comptabilité - gestion, web - digital, hôtellerie - restauration, logistique, qualité, ressources humaines - paie)

- les métiers auxquels ces formations en alternance préparent

- Les équipes pédagogiques qui seront présentes pour accompagner les visiteurs dans leurs choix de formation et pour répondre à toutes les questions sur les programmes de cours et les modalités d'enseignement.

Enfin, les portes ouvertes spéciales alternance seront l'occasion pour les visiteurs de rencontrer d'autres étudiants qui ont déjà opté pour cette formule d'enseignement et qui pourront témoigner de leur expérience.

Détails pratiques :

rendez-vous ce mercredi 5 avril 2023 de 14h à 17h dans les différents locaux des CFA ifocop (Paris 11, Paris 13, Rungis, Melun, Auxerre, Montigny-le Bretonneux, Cergy-Pontoise, Villeneuve d’Ascq et Bordeaux).

N’hésitez pas à vous inscrire en amont de la journée.

Et surtout le jour J, pensez à prendre votre CV !