Nos idées sorties pour ce week-end du 29 novembre au 1er décembre

C’est parti, dernière ligne droite avant Noël ! Comme chaque année le mois de décembre sera rythmé par les marchés de Noël, illuminations, patinoire et parades en tout genre. De nombreuses villes démarrent les festivités ce week-end. Mais pas que… Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Au petit théâtre d’Étampes, l’artiste Tom Poisson est à voir ce vendredi soir. Il vous fera découvrir ou redécouvrir son 7ème album, « Jean-Michel », aux côtés d’Alice Chiaverini et de Denis Piednoir. Un show semi-acoustique pour découvrir des textes très personnels.

Un spectacle jeune public à découvrir samedi, d’abord à la médiathèque Lucien Chaumette d’Angerville, et ensuite à la bibliothèque Diane de Poitiers à Étampes : « Ma lettre au Père Noël », proposé par la compagnie Les petites boutures. Suivez les aventures de Clémentine Citron, la factrice du Père Noël. C’est accessible dès l’âge de 4 ans.

On reste à la médiathèque Diane de Poitiers à Étampes, samedi, pour assister à la conférence de Chloé Daudier, ingénieure en Intelligence Artificielle. Un rendez-vous pour en savoir davantage sur cette nouvelle technologie qui va bouleverser notre quotidien.

Enfin rendez-vous samedi et dimanche au Parc de Villeroy à Mennecy pour découvrir le Marché de noël de la ville. Une centaine d’exposants seront présents, et de nombreuses animations sont au programme… notamment un feu d’artifice à partir de 18h30 samedi.

Loiret

Le marché de Noël d’Orléans ouvre ce vendredi, avec pour thématique l’univers des contes de Noël. Avec quelques nouveautés cette année : l’attraction le traineau du Père Noël place du Martroi, la maison du Père Noël place de la République, et un parcours immersif place de Loire, inspiré des films de noël. A noter que ce samedi, une grande parade lumineuse partira de la place Ste Croix à 17h30.

Coup d’envoi également ce weekend des festivités de Noël au château de Sully-sur-Loire. Bulle géante, multiples sapins insolites et décoration féérique, autour d’animations diverses, vous attendent dans les différentes salles.

Même chose à Meung sur Loire, où le château a enfilé ses habits de fête. Des ateliers et spectacles seront proposés également tout le mois de décembre.

A noter également un marché de Noël à Saint-Jean-de-la-ruelle, samedi et dimanche ; à la salle des fêtes de Chailly-en-Gatinais vendredi soir, ou encore à la salle de fêtes de Dordives samedi.

Loir-et-Cher

Coup d’envoi ce weekend des festivités de Noël en Loir-et-Cher, et tout d’abord à Vendôme. La patinoire éphémère ouvre ses portes ce vendredi sur le parvis Rochambeau. Un spectacle d’ouverture est programmé à partir de 19h30.

Noël au château de Chambord, ça débute ce samedi. Jusqu’au 5 janvier, le château revêt ses habits de lumières. Un spectacle, « le Prince et le Bossu » sera à découvrir à partir du 21 décembre.

Noël également au Château de Cheverny à partir de dimanche ! Des décorations lumineuses géantes seront installées dans les jardins, chaque pièce sera décorée aux couleurs de Noël, une forêt de bonbons est à découvrir dans la salle des Trophées, ou encore un carrosse enchanté … ! Sans oublier la façade éclairée aux couleurs de Noël dès la tombée de la nuit !

Enfin le Domaine de Chaumont-sur-Loire fête noël à compter de ce samedi. Cette année, c’est le thème Rêves d’Antan qui sera le fil rouge d’une scénographie immersive inédite. Découvrez des décors festifs des Écuries au Château. Des animations seront également proposées.

Indre-et-Loire

Coup d’envoi de l’un de mes évènements préférés de l’année : Noël au pays des châteaux ! 7 châteaux des Pays de la Loire célèbrent Noël à travers une décoration splendide, et à la thématique différente selon les châteaux. Ça se passe jusqu’au 5 janvier à Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, et Villandry.

Tours bat au rythme de Noël, avec ce week-end encore de nombreuses animations. Rendez-vous notamment ce samedi place Jean Jaurès à 19h30 pour le lancement des illuminations. Chants et concerts sont au programme. A noter que ce dimanche 1er décembre, et tous les dimanches d’avant Noël, les magasins seront ouverts !

Coup d’envoi des festivités de Noël à Amboise. Avec le lancement des illuminations ce samedi à 17h45, suivi d’une déambulation sur le thème « La parade amoureuse ». Départ de la place Michel Debré et final devant l’église Saint-Florentin.

Enfin un humoriste à découvrir sur scène ce vendredi soir, au Nouvel Atrium de Saint Avertin : Roman Doduik, qui cumule plus de 4 millions d’abonnés sur les réseaux, propose un spectacle à l’écriture incisive, qui balaye toutes les générations.

Cher et Indre

Coup d’envoi des festivités de fin d’année à Châteauroux. Avec tout d’abord les illuminations du sapin de Noël. Le rendez-vous est donné ce vendredi, place de la République, à 18h30. Il faudra néanmoins attendre la semaine prochaine, pour profiter de la patinoire et du marché de Noël. Un marché de noël sera tout de même accessible ce samedi au parc Balsan, organisé par le groupe Chants et danses du Berry.

Plusieurs marchés de noël à découvrir également à Baugy, avec le marché salon de la Gastronomie et des vins qui se tient samedi et dimanche. Ces mêmes jours, Trouy fait son marché de Noël à l’espace Jean-Martie Truchot. Et rendez-vous également à Saint-Florent-sur-Cher ou Saint-Maur.

A Saint-Doulchard, le centre socio-culturel propose ce samedi et dimanche son 8ème salon des créateurs. L’artisanat d’art sera mis à l’honneur, à travers la sculpture, les bijoux, le textile, ou encore la céramique.

Enfin au Mach 36, plusieurs spectacles à découvrir : vendredi soir, découvrez les chefs d’œuvres du cinéma et les œuvres majeures des compositeurs John Williams et Hans Zimmer, repris par le Curieux Orchestre. Puis samedi, c’est l’humoriste Elodie Poux qui sera sur scène.

Bourgogne et Allier

Le lancement des illuminations de Noël à Auxerre ! Rendez-vous ce vendredi à 18h30 place de l’hôtel de ville, en compagnie de la petite parade de Noël Astraia. La soirée se prolongera à 20h avec un spectacle place de l’Arquebuse et un mini-concert de Noël.

Toujours à Auxerre, le marché artisanal sera installé vendredi et samedi place de l’Arquebuse. Vous y trouverez des créations, idées de cadeaux et produits du terroir, ainsi qu’un atelier maquillage gratuit pour les enfants, en présence du Père Noël.

La magie de Noël débarque également à Luzy ce vendredi ! Une fête des lumières inédite dans la région est organisée. A partir de 20h, le public découvrira le spectacle Color Wheels. Un cortège de roues illuminées par des milliers de leds sillonnera le cœur de la ville. Un défilé de lanternes et un marché nocturne sont également au programme.

Enfin une pièce jeune public à découvrir au théâtre d’Autun ce dimanche : Qui veut la peau du magicien ? Tous les professeurs de l’école de sorcellerie ont été transformés en statue de pierre. Un professeur remplaçant va devoir résoudre ce mystère…

Sarthe

Le Mans fête Noël ce weekend encore, avec de nombreuses animations attendues, et notamment ce samedi la « White Parade Christmas » par Les Ambianceurs et le one man band Soulsnam. Les départs de ces déambulations se feront entre 15h et 18h45, autour de la Place de la République.

À Yvré-L’évêque aussi, l’Abbaye Royale de l’Épau et son parc plongent dans une ambiance de fête. Des illuminations féériques avec des installations visuelles et sonores sont à découvrir dès ce vendredi, et jusqu’au 5 janvier. Et c’est gratuit !

Des marchés de Noël également, notamment samedi à la salle polyvalente de Joué L’abbé ou dimanche, à l’école Sainte Anne de Connerré. Deux évènements avec la présence du père noël.

Le Parc des expositions du Mans accueille à partir de vendredi et jusqu’à dimanche le salon aux vignobles. Pour cette 18e édition de l’événement, 80 artisans et producteurs venus de toute la France vous donnent rendez-vous. La gastronomie française sera également à l’honneur.

Gims à Antarès ce vendredi ! Le rappeur sera sur scène dans le cadre de sa tournée « Le Dernier Tour ».

Maine-et-Loire

À St Georges sur Loire, c’est Noël à la ferme ce samedi ! Producteurs et artisans du territoire seront présents. Mini-ferme, food-trucks, dégustations, et animations sont au programme à la ferme du Patis Candé-Jers’aime.

Vincent Dedienne est à Saumur ce vendredi soir pour présenter son dernier spectacle « Un soir de gala ». Un spectacle qui a remporté un grand succès, et qui avait même décroché en 2022 un Molière de l’humour.

Du football à suivre au stade Raymond-Kopa à Angers. L’équipe de France féminine affronte le Nigéria en match amical. Coup d’envoi de la rencontre samedi soir, à 20h.

Enfin du sport toujours, pas ce weekend, mais à compter de lundi. La quatrième édition de l’Open In Arte à l’Arena Loire de Trélazé a lieu jusqu’à dimanche. Dix joueuses du top 120 mondial seront au rendez-vous, du deuxième tournoi indoor féminin français, et sacré troisième meilleur tournoi WTA au monde par les joueuses et les officiels en 2022 et 2023.