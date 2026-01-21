Alzheimer bientôt détectée par notre smartphone

Samsung a frappé un grand coup au CES 2026 à Las Vegas en annonçant une nouvelle fonctionnalité sur ses smartphone, capable de détecter la maladie d’Alzheimer.

Baptisé Brain Health, ce dispositif vise à détecter les premiers signes de déclin cognitif et de démence grâce aux données quotidiennes collectées par les smartphones Galaxy et les montres connectées du géant sud-coréen. Une innovation qui pourrait transformer la surveillance neurologique à domicile.

Le principe repose sur une observation continue des utilisateurs. Brain Health analyse des indicateurs variés comme les variations de la voix, les modifications de la démarche ou encore les perturbations du sommeil. Ces paramètres, suivis dans le temps, permettent de repérer des altérations cognitives avant qu’elles ne deviennent perceptibles pour l’entourage. Selon Samsung, il s’agit d’une première mondiale pour un service grand public intégrant ce niveau de précision dans l’analyse neurologique.

Le développement de la technologie est quasi achevé, et le groupe poursuit sa validation clinique en partenariat avec des établissements médicaux spécialisés. Au-delà de la détection, Brain Health propose également des programmes personnalisés d’entraînement cérébral, visant à freiner le déclin cognitif et à maintenir les capacités intellectuelles. Samsung parle de « soins continus », intégrant prévention, suivi et stimulation cognitive, et élargissant ainsi la mission de ses dispositifs de santé connectée.

La sécurité des données est au cœur du dispositif. Samsung assure que toutes les informations sont traitées localement grâce à sa plateforme Knox, sans transit vers des serveurs externes ni stockage dans le cloud, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs.