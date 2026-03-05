Eurovision 2026 : un premier extrait de la chanson représentant la France dévoilé

La France est dans les starting-blocks pour se préparer à l’édition 2026 de l’Eurovision, qui se déroulera du 12 au 16 mai prochains à Vienne, en Autriche. Objectif : soulever le trophée face aux 34 autres pays en compétition.

Pour le moment, on connaissait 23 des 35 titres qui se disputeront la victoire. La Finlande était d’ailleurs très bien positionnée chez les bookmakers. Mais il pourrait y avoir quelques changements.

Car la France est entrée dans la course, d’abord en dévoilant le nom de la chanteuse choisie pour représenter le pays cette année. Il s’agit de Monroe. Âgée de 17 ans, cette Franco-Américaine, chanteuse lyrique, a remporté en 2024 l’émission Prodiges.

Le compte officiel d’Eurovision France a dévoilé le premier extrait du titre qu’interprétera Monroe sur la scène de Vienne. Des violons, des chœurs liturgiques : voilà ce que l’on peut entendre pendant les 15 secondes de l’extrait diffusé. Sur les images, des danseurs exécutent une chorégraphie de danse contemporaine.

L’intégralité de la chanson pourrait être dévoilée ce vendredi 6 mars.