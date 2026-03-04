Super Bowl : un événement plus vert que jamais

Début février, les États-Unis vibraient au rythme du Super Bowl, la grande finale du football américain.

Si la performance de Bad Bunny a largement fait parler d’elle, un autre aspect de l’événement mérite aujourd’hui l’attention : son engagement environnemental croissant. La National Football League (NFL), organisatrice de la compétition, et ENGIE Impact ont récemment dévoilé les initiatives mises en place pour réduire l’empreinte écologique de cette édition. L’objectif était clair : faire du plus grand rendez-vous sportif américain un événement plus responsable, tant sur le plan énergétique que sur celui de la gestion des déchets.

Pour y parvenir, la ligue a collaboré avec plusieurs partenaires afin de compenser les émissions de carbone générées par l’événement. L’énergie utilisée dans le stade provenait de sources vertes et renouvelables, tandis qu’un vaste dispositif de tri et de valorisation des déchets a été mis en place. Résultat : 250 tonnes de matériaux, comprenant déchets recyclables et articles réutilisables, ont été récupérées. Un chiffre impressionnant, cinq fois supérieur à celui du précédent Super Bowl.

Au-delà du recyclage classique, l’organisation a misé sur la réutilisation créative. Le grillage installé autour du stade a été offert aux services municipaux des parcs et loisirs. Les moquettes utilisées lors des festivités d’avant-match ont été redistribuées à des écoles pour être transformées en carrés destinés aux salles de classe. Quant à la signalétique d’orientation, dont le verso était resté vierge, elle a été donnée à des artistes afin de servir de toile à de nouvelles créations.

L’entreprise ENGIE a également joué un rôle clé en contribuant à la neutralité carbone de l’événement. Grâce à un financement de la NFL, environ 3 000 tonnes supplémentaires de CO₂ ont pu être compensées.