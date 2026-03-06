Jennifer Lopez et David Guetta lancent le single "Save Me Tonight"

Jennifer Lopez et David Guetta ont enfin dévoilé Save Me Tonight, un nouveau single orienté pop-dance qui marque leur première sortie commune.

Le titre avait été annoncé le 20 février sur les réseaux sociaux, suscitant rapidement l’attention des fans. Cette association réunit deux figures majeures de la musique populaire internationale : d’un côté Jennifer Lopez, artiste aux multiples succès pop et dance, et de l’autre David Guetta, producteur français devenu l’un des DJs les plus influents de la scène électro mondiale.

Save Me Tonight, une collaboration pop-dance

Avec Save Me Tonight, Jennifer Lopez signe un retour musical remarqué après une période marquée par divers projets artistiques, entre cinéma, télévision et musique. La chanteuse américaine renoue ici avec un registre pop-dance qui a largement contribué à sa popularité au fil de sa carrière.

Pour David Guetta, cette collaboration s’inscrit dans une longue tradition de titres réalisés avec des artistes internationaux. Le DJ a régulièrement travaillé avec des voix majeures de la pop et du R&B, consolidant sa réputation de producteur capable de transformer une collaboration en hit destiné aux clubs et aux radios.

Musicalement, Save Me Tonight repose sur une production énergique typique de l’univers de David Guetta. Rythmes électroniques, refrain accrocheur et montée progressive vers un drop calibré pour les pistes de danse : tous les éléments du genre sont réunis.

Ce type de collaboration illustre également la place centrale des DJs dans la pop contemporaine. Depuis plusieurs années, les producteurs électro s’associent fréquemment à des chanteurs ou chanteuses déjà installés pour créer des titres capables de toucher à la fois les radios, les plateformes de streaming et les clubs.

Avec Save Me Tonight, Jennifer Lopez et David Guetta espèrent ainsi séduire un public large, à la fois amateur de pop et de musique électronique. Reste désormais à voir si le single trouvera sa place parmi les succès dance de l’année.