Céline Dion évoque son retour sur scène

Après plusieurs mois loin des concerts, Céline Dion semble envisager un retour à la scène. La chanteuse de 57 ans a récemment publié un message très personnel sur ses réseaux sociaux, à l’occasion de l’anniversaire de son père, Adhémar Dion, décédé en 2003.

Dans cette publication, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore et My Heart Will Go On partage une photo d’eux enlacés et évoque les souvenirs de ses débuts sur scène.

Elle se remémore notamment les encouragements que son père lui adressait lors de ses concerts.

La star explique que ce dernier lui offrait une ovation après chacune de ses chansons, tandis que sa mère tentait parfois de le faire se rasseoir dans la salle.