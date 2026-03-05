Céline Dion évoque son retour sur scène
Publié : 5 mars 2026 à 10h25 par Iris Mazzacurati
Céline Dion a laissé entendre qu’un retour sur scène pourrait bientôt avoir lieu dans un message publié sur les réseaux sociaux. La chanteuse québécoise a évoqué cette perspective en rendant hommage à son père disparu.
Après plusieurs mois loin des concerts, Céline Dion semble envisager un retour à la scène. La chanteuse de 57 ans a récemment publié un message très personnel sur ses réseaux sociaux, à l’occasion de l’anniversaire de son père, Adhémar Dion, décédé en 2003.
Dans cette publication, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore et My Heart Will Go On partage une photo d’eux enlacés et évoque les souvenirs de ses débuts sur scène.
Elle se remémore notamment les encouragements que son père lui adressait lors de ses concerts.
La star explique que ce dernier lui offrait une ovation après chacune de ses chansons, tandis que sa mère tentait parfois de le faire se rasseoir dans la salle.
Une phrase qui relance l’idée d’un retour sur scène
Mais c’est surtout la fin de son message qui a retenu l’attention des fans. Céline Dion y écrit : « Je t’aime et quand je remonterai sur scène, je sais que tu y seras ».
Cette phrase, simple mais forte, a immédiatement été interprétée comme un signe que la chanteuse prépare un retour sur scène. Depuis plusieurs mois, ses apparitions publiques restent rares.
La dernière performance marquante de Céline Dion remonte aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, où elle avait offert une prestation très commentée. Depuis, la chanteuse s’est surtout consacrée à des projets audiovisuels, notamment un documentaire autour de l’album D’eux.
Son absence de la scène s’explique aussi par ses problèmes de santé. En 2022, Céline Dion avait annoncé souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui l’a contrainte à annuler plusieurs concerts et sa résidence à Las Vegas.
Ce nouveau message n’annonce pas encore de date ni de tournée, mais il relance clairement les spéculations sur un possible retour. Les fans espèrent désormais que la chanteuse pourra prochainement reprendre les concerts.
Si ce moment se confirme, il marquera une étape importante pour l’artiste, dont la carrière s’étend sur plus de quatre décennies.