Ambre annonce sa première tournée solo pour 2027

Quelques semaines seulement après avoir lancé sa carrière avec J'me demande, Ambre passe déjà à la vitesse supérieure. La gagnante de la dernière saison de la Star Academy vient d'annoncer sa toute première tournée en solo, qui l'emmènera sur les routes de France et de Belgique en 2027.

La jeune chanteuse a dévoilé les 18 premières dates de sa tournée, dont le nom officiel n'a pas encore été révélé. Une annonce qui confirme la volonté d'Ambre de rapidement s'imposer sur scène, alors même qu'elle n'a pas encore officialisé la sortie de son premier album.

Une première tournée et des dates dans toute la France

Portée par l'accueil réservé à J'me demande, dévoilé le 5 juin dernier, Ambre prévoit de faire escale dans plusieurs grandes villes, parmi lesquelles Bordeaux, Tours, Marseille, Bruxelles ou encore Paris.

Le concert parisien est programmé le 8 mars 2027 à la Salle Pleyel.

La chanteuse laisse également entendre que cette tournée pourrait encore s'étoffer. Dans son message publié sur Instagram, elle évoque en effet les « premières dates », laissant présager l'ajout de nouvelles villes dans les prochains mois.

L'annonce a immédiatement suscité l'enthousiasme de ses fans. Sur les réseaux sociaux, beaucoup saluent cette nouvelle étape de sa carrière, tandis que plusieurs anciens candidats de la Star Academy lui ont adressé leurs félicitations. Sarah s'est dite « tellement fière » de son amie, tandis que Moundir a simplement commenté « la foudre », un clin d'œil à l'univers visuel de son premier single.

Les billets seront mis en prévente le jeudi 9 juillet à 12 heures, avant une ouverture de la vente générale le vendredi 10 juillet, également à midi.

Avec cette première tournée, Ambre confirme qu'elle compte bien transformer l'essai après sa victoire à la Star Academy et poursuivre sur la lancée de son premier succès.