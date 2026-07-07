Lauren Bennett, voix de "Party Rock Anthem", est décédée

La musique pop perd l'une de ses voix emblématiques des années 2010. Lauren Bennett, chanteuse américaine connue pour sa participation au tube planétaire Party Rock Anthem de LMFAO, est décédée à l'âge de 37 ans. L'annonce a été faite par les membres de son ancien groupe GRL, qui lui ont rendu un vibrant hommage.

Dans un message particulièrement émouvant, les chanteuses de GRL saluent une artiste dont « l'âme magnifique a touché tant de vies », évoquant leur immense tristesse face à cette disparition. Les circonstances de son décès n'ont, pour l'heure, pas été communiquées.

Lauren Bennett, l'une des voix du phénomène Party Rock Anthem

Lauren Bennett débute sa carrière au sein du groupe Paradiso Girls avant de se lancer en solo en 2010. Elle collabore alors avec plusieurs figures de la scène internationale, notamment CeeLo Green et will.i.am, avant de connaître une notoriété mondiale grâce à Party Rock Anthem.

Sorti en 2011, le morceau de LMFAO devient un véritable phénomène planétaire. Porté par son refrain entêtant et la célèbre danse du « shuffle », il domine les classements dans de nombreux pays et s'impose comme l'un des plus grands tubes de la décennie.

Après ce succès, Lauren Bennett rejoint le groupe féminin GRL. La formation est marquée par un drame en 2014 avec le décès de l'une de ses membres, Simone Battle, qui entraîne finalement sa dissolution l'année suivante.

Lauren Bennett poursuit ensuite sa carrière en solo. Elle dévoile notamment le titre Hurricane, une chanson très personnelle inspirée des problèmes de santé mentale de sa mère et d'une amie, témoignant de son envie d'aborder des sujets plus intimes à travers sa musique.

Sa disparition provoque une vive émotion auprès de nombreux fans, qui se souviennent de sa contribution à l'un des plus grands succès pop des années 2010. Si son nom était parfois moins connu que celui des artistes avec lesquels elle collaborait, sa voix restera indissociable de Party Rock Anthem, morceau devenu incontournable dans les playlists festives du monde entier.