Oli (Big Flo & Oli) présente son Musée imaginaire au Grand Palais à Paris

L’artiste continue de surprendre. Connu pour son parcours musical avec Bigflo & Oli, Oli ajoute une nouvelle corde à son arc en investissant le Grand Palais avec son Musée imaginaire. Après avoir séduit plus de 112 000 visiteurs lors de sa présentation à Toulouse, cette exposition immersive s'installera à Paris du 2 décembre 2026 au 21 février 2027.

Pensée comme une véritable plongée dans son imaginaire, l'exposition dépasse le simple accrochage d'œuvres. Oli y propose un parcours libre, sans ordre imposé, où le visiteur est invité à explorer les différentes émotions qui jalonnent la création artistique.

Le Musée imaginaire d'Oli s'installe au Grand Palais

À travers cette carte blanche, Oli rassemble des œuvres d'artistes contemporains comme JR, Inès Longevial, Invader ou encore Jean Jullien, tout en y mêlant ses propres influences. Musique, cinéma, street art, mode, culture urbaine, patrimoine ou encore ses racines franco-algériennes et argentines dialoguent dans un immense cabinet de curiosités où les frontières entre les disciplines disparaissent.

L'exposition suit les différentes étapes qui accompagnent le processus créatif : le doute, l'inspiration, le regard des autres, l'intime ou encore la transmission. Chaque espace est enrichi d'archives sonores, de voix et d'ambiances immersives qui prolongent l'expérience bien au-delà des œuvres exposées.

Ce projet illustre la volonté d'Oli d'explorer d'autres formes d'expression artistique. En parallèle de sa carrière musicale avec Bigflo & Oli, le rappeur développe depuis plusieurs années de nombreux projets culturels. Il pilote notamment le Rose Festival, devenu l'un des grands rendez-vous musicaux de l'été, tout en poursuivant le développement de sa marque de vêtements Visionnaire.

L'univers du Musée imaginaire s'est également prolongé en musique avec la sortie du clip Le Musée imaginaire, directement inspiré de cette exposition.

Présentée sous la verrière du Grand Palais, cette nouvelle version promet d'offrir une expérience encore plus spectaculaire à un public parisien. Une occasion de découvrir une autre facette d'Oli, bien au-delà du rap, à travers un projet personnel où se croisent toutes les formes de création.

Le Musée imaginaire d'Oli sera accessible au Grand Palais, à Paris, du 2 décembre 2026 au 21 février 2027.