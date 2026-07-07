On connaît les artistes les plus écoutés dans le monde en 2026

Un nouveau classement est tombé, on sait qui sont les artistes les plus écoutés au monde depuis le début de l’année 2026. Sans grande surprise, le classement est dominé par Bad Bunny, qui a littéralement tout raflé cette année avec son album DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Il est suivi de Drake que ses trois albums simultanés ICEMAN, MAID OF HONOUR et HABITIont remis sur le devant de la scène ces dernières semaines. Le podium est complété par Taylor Swift, seule artiste féminine du classement, qui s’est imposée depuis l’automne avec son album The Life of a Showgirl.

Si le classement est largement international, aucun français n’y est présent. Le Canada s’illustre particulièrement avec ses trois artistes phares, Drake, Justin Bieber (5e) et The Weeknd (6e). La Corée du Sud et le Mexique sont eux aussi présents représentés respectivement par le groupe BTS (4e) et Peso Pluma (10e). Mais la statistique impressionnante se trouve peut-être en la personne de Michael Jackson (8e), qui continue d’occuper une place importante dans ce genre de classements, 17 ans après son décès. Un classement complété par Bruno Mars (7e) et Morgan Wallen (9e).