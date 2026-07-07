Cocorico Electro : Vibration en direct du château !

Chaque été, le Château de la Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret, se transforme en scène à ciel ouvert pour accueillir l'un des rendez-vous incontournables de la scène électro française. Depuis huit éditions, le Cocorico Electro marie patrimoine et musiques électroniques, entre décors historiques, scénographie immersive et nuits sans fin. Le festival déploie deux scènes en plein air, la scène Château et la scène Rivière. Cette dernière accueille cette année, pour la toute première fois, le collectif Château Perché, une collaboration inédite entre deux univers qui partagent le même goût pour l'inattendu.

Une programmation qui promet du lourd

Côté line-up, une trentaine de DJs se succèdent sur les deux scènes pour une affiche 100% électro française. Bob Sinclar et FEDER, déjà venus par le passé, retrouvent le public du Loiret. Petit Biscuit, phénomène du moment, et Cassius, pour sa toute dernière tournée, complètent le plateau. On retrouve également Trinix, ainsi que deux artistes orléanais, Charles B et Simon Says, venus représenter la scène locale. De quoi tenir trois jours durant, entre gros noms et découvertes.

Vibration, fière partenaire de cette édition

C'est dans ce cadre que Vibration a le plaisir de poursuivre son partenariat avec le festival. La radio retransmet en direct sur son antenne l'ambiance du Cocorico Electro, pour permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusque la ferté Saint-Aubin de suivre les temps forts du week-end. Une manière de prolonger l'expérience électro, où que l'on se trouve, et de faire vivre à l'antenne l'énergie d'un des rendez-vous les plus attendus de l'été.

Les créneaux de retransmission

La diffusion débute dès vendredi 10 juillet, de 20h00 à 2h00 du matin. Elle se poursuit samedi 11 juillet, sur un créneau élargi, de 19h30 à 2h00, puis dimanche 12 juillet, aux mêmes horaires, de 19h30 à 2h00. Trois soirées à suivre en direct sur Vibration, pour ne rien manquer de cette édition XXL du Cocorico Electro. Et pour avoir toutes les infos prtaiques sur le Cocorico Electro, c'est par ici.