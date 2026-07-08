Une Américaine découvre la surprise bouleversante de ses parents le jour de son mariage

Une vidéo de mariage est devenue virale sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 23 millions de vues.

Elle raconte une histoire aussi inattendue qu’émouvante : celle de Jordan, une Américaine qui vient d’épouser Max, l’homme avec qui elle partage désormais sa vie. Jordan et Max se sont rencontrés à l’Université, bien des années après un souvenir d’enfance que la jeune femme avait complètement oublié. Pour leur fille, les parents de Jordan avaient préparé une surprise particulière lors de la cérémonie : un montage audio intégré à une danse père-fille qui allait bouleverser tout le monde.

Sur la vidéo, on découvre Jordan dansant avec son père sur la célèbre chanson « God Only Knows » des Beach Boys. Mais au fil de la musique, des extraits d’une ancienne vidéo apparaissent. Il s’agit d’un enregistrement de Jordan lorsqu’elle n’avait que 4 ans, dans lequel elle expliquait à ses parents à quoi ressemblerait son mariage lorsqu’elle serait grande.

Avec l’imagination propre aux enfants, la petite fille décrivait alors un mariage digne d’un conte de fées : des clowns qui danseraient avec les enfants, un château gonflable, et des invités qui pourraient se faire maquiller. Elle avait même déjà réfléchi à certains détails de la cérémonie, notamment à ses futures demoiselles d’honneur.

À l’époque, Jordan avait choisi quatre personnes pour occuper ce rôle. Trois d’entre elles étaient d’ailleurs présentes plusieurs années plus tard pour assister à son véritable mariage. Mais le moment le plus marquant de l’enregistrement arrive lorsque ses parents lui demandent à quoi ressemblera son futur mari. La réponse de la petite Jordan est immédiate : elle répond qu’il s’appellera… Max.

Un incroyable hasard, puisque lorsqu’elle avait 4 ans, Jordan connaissait effectivement un garçon portant ce prénom. Elle était pourtant loin d’imaginer qu’un autre Max entrerait dans sa vie des années plus tard, deviendrait son compagnon et finirait par l’épouser.