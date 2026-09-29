Ambre dévoile " J’laisse parler " et annonce son premier album " Victoria "
Publié : 29 septembre 2026 à 11h02 par Iris
Quelques mois après sa victoire à la Star Academy, Ambre poursuit le lancement de sa carrière. La chanteuse de 19 ans dévoile son deuxième single, " J’laisse parler ", et annonce dans le même temps son premier album, " Victoria ", attendu le 4 décembre.
Ambre accélère. Après J’me demande, son premier single, la gagnante de la dernière saison de la Star Academy revient ce aujourd’hui avec J’laisse parler, un nouveau titre dont elle a présenté le clip en avant-première lundi soir à une soixantaine de fans réunis dans son label.
Les deux chansons ont été pensées comme complémentaires. Là où J’me demande évoquait les doutes et les peurs de la jeune artiste, J’laisse parler se veut plus combatif, autour de la résilience et de la volonté de continuer à avancer malgré les obstacles. Ambre décrit elle-même les deux morceaux comme une sorte de « question et réponse », un « yin et yang ».
Elle a coécrit et co-composé ces titres avec Anabel ainsi que Meïr et Yaacov Salah.
Mais Ambre a profité de cette rencontre avec son public pour faire une autre annonce : son premier album s’intitulera Victoria et sortira le 4 décembre. Un disque achevé en seulement six mois et que la chanteuse présente comme très personnel, avec des chansons musicalement différentes mais reliées par un même fil rouge.
Victoria, le double d’Ambre qui n’a peur de rien
Le titre de l’album n’a pas été choisi au hasard. Victoria est le deuxième prénom d’Ambre, mais aussi le nom qu’elle donne depuis plusieurs années à une autre version d’elle-même.
Une sorte de double plus assuré, qu’elle imagine comme « cette version de moi qui sait déjà tout, qui a déjà tout vécu » et qui ne s’inquiète pas de l’avenir. Une idée qui ne date d’ailleurs pas de la Star Academy : Ambre raconte avoir retrouvé un mémo enregistré trois ans plus tôt et déjà baptisé Victoria, dans lequel elle imaginait ce personnage omniscient et débarrassé de ses peurs.
Cet univers se retrouve jusque sur la pochette de l’album. Ambre y apparaît les cheveux au vent, aux côtés d’un cheval blanc cabré, une image qui accompagne le travail visuel développé autour de Victoria.
Après la sortie de l’album, la chanteuse passera rapidement à la scène. Sa tournée débutera le 11 février 2027 à Forges-les-Eaux, avant plusieurs dates en France, dont un passage à la Salle Pleyel à Paris le 8 mars.
Avec J’laisse parler, Ambre dévoile ainsi une nouvelle facette de son premier album : après les interrogations de J’me demande, place à une jeune artiste décidée à avancer.