Ambre dévoile " J’laisse parler " et annonce son premier album " Victoria "

Ambre accélère. Après J’me demande, son premier single, la gagnante de la dernière saison de la Star Academy revient ce aujourd’hui avec J’laisse parler, un nouveau titre dont elle a présenté le clip en avant-première lundi soir à une soixantaine de fans réunis dans son label.

Les deux chansons ont été pensées comme complémentaires. Là où J’me demande évoquait les doutes et les peurs de la jeune artiste, J’laisse parler se veut plus combatif, autour de la résilience et de la volonté de continuer à avancer malgré les obstacles. Ambre décrit elle-même les deux morceaux comme une sorte de « question et réponse », un « yin et yang ».

Elle a coécrit et co-composé ces titres avec Anabel ainsi que Meïr et Yaacov Salah.

Mais Ambre a profité de cette rencontre avec son public pour faire une autre annonce : son premier album s’intitulera Victoria et sortira le 4 décembre. Un disque achevé en seulement six mois et que la chanteuse présente comme très personnel, avec des chansons musicalement différentes mais reliées par un même fil rouge.