C'est le fruit le plus sain du monde... le citron !

On lui prête de nombreuses vertus, notamment pour sa richesse en vitamine C. Mais le citron est-il vraiment l’un des aliments les plus intéressants sur le plan nutritionnel ? Une étude réalisée, il y a quelques années, en 2014, par des chercheurs du New Jersey permet de répondre, au moins en partie, à cette question.

Les chercheurs ont analysé 47 fruits et légumes en fonction de leur concentration en nutriments, rapportée à leur apport calorique. Ils ont pris en compte 17 nutriments, parmi lesquels les fibres, les protéines, le calcium, le fer, le potassium et plusieurs vitamines, dont les vitamines A, C, E et K.

Résultat : 41 des 47 aliments étudiés ont été considérés comme des « powerhouse fruits and vegetables », c’est-à-dire des aliments particulièrement denses en nutriments. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser le classement relayé aujourd’hui, le citron n’arrive pas en première position générale.

Le grand gagnant est le cresson, avec un score maximal de 100. Viennent ensuite le chou chinois, la blette, les feuilles de betterave et les épinards. Les légumes à feuilles vertes occupent donc une grande partie du haut du classement.

Le citron obtient quant à lui un score de 18,72, ce qui le place en 28ᵉ position sur 47 aliments, mais surtout en première position parmi les fruits étudiés. Il devance notamment la fraise, l’orange, le citron vert et le pamplemousse.

Attention toutefois à l’interprétation. Cette étude ne montre pas que manger du citron fait maigrir, ni qu’il serait globalement « meilleur » pour la santé que tous les autres fruits. Son classement repose sur une mesure précise : la quantité moyenne de 17 nutriments apportée pour 100 calories.

Les auteurs soulignent d’ailleurs plusieurs limites : certains aliments n’ont pas été étudiés et les composés phytochimiques, qui peuvent également contribuer aux effets bénéfiques des végétaux, n’ont pas été intégrés au calcul.

Le citron peut donc être considéré comme un fruit particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel dans cette étude, mais pas comme un aliment miracle ou un produit minceur.