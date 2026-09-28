Après la Star Ac’, Anouk lance sa carrière solo avec un single et un clip

Anouk lance officiellement sa carrière musicale. Avec son premier single Ta peau, ce sont bien nos oreilles qu’elle espère marquer pour l’éternité. L’ancienne candidate de la Star Academy propose une ballade pop-rock, dans laquelle elle laisse s'exprimer sa puissante voix. Remplie d’émotion, elle y crie un amour qu’elle espère éternel et passionnel.

Pour compléter la présentation de son univers, elle dévoile le clip de son nouveau morceau. Perdu dans une maison de campagne envahie par la nature, la jeune chanteuse tourne en rond et se languie de l’absence de son amour. Une vidéo chorégraphiée, qui apporte une forme de légèreté et de vivacité à ce titre et à l’artiste qui le porte.