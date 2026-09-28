Amy Winehouse : un concert exceptionnel pour les 20 ans de Back to Black

L’un des albums les plus marquants des années 2000 fête ses 20 ans. Sorti en 2006, Back to Black avait transformé Amy Winehouse en star mondiale, portée notamment par Rehab, You Know I’m No Good, Tears Dry on Their Own ou encore la chanson-titre.

Pour célébrer cet anniversaire, un concert spécial est organisé le 21 octobre à la Roundhouse de Londres. Un choix particulièrement symbolique : la salle se trouve à Camden, le quartier du nord de Londres où Amy Winehouse a grandi et auquel son nom reste étroitement associé.

Le principe de la soirée est simple : Back to Black sera interprété dans son intégralité, quinze ans après la disparition de la chanteuse en juillet 2011.

Et pour reprendre ces chansons devenues cultes, les organisateurs ont réuni plusieurs grandes voix de la soul et du R&B actuels.

Jorja Smith, Yebba et Lianne La Havas réunies à Londres

Le concert sera organisé par Mark Ronson et Salaam Remi, les deux producteurs qui ont accompagné Amy Winehouse sur Back to Black.

Sur scène, le public retrouvera notamment Jorja Smith, Lianne La Havas, Yebba, Corinne Bailey Rae, Jessie Reyez, Baby Rose, Skye Newman, Nia Smith et Sasha Keable, ainsi que le groupe féminin R&B FLO.

Ces artistes se partageront le répertoire d’Amy Winehouse, de Back to Black à Love Is a Losing Game, en passant par Tears Dry on Their Own et Valerie.

« Je suis honoré qu’on m’ait demandé de venir célébrer Amy avec Salaam et quelques artistes exceptionnels, dignes d’interpréter ses chansons », explique Mark Ronson, qui entend avant tout « rendre hommage à l’héritage de Back to Black ».

Le concert accompagne également la réédition anniversaire de l’album, prévue le 23 octobre. Disponible notamment en triple vinyle et CD, elle comprendra un concert enregistré à Amsterdam ainsi que des faces B, des prises alternatives et des démos inédites.

Seulement 3 000 spectateurs pourront assister à la soirée de la Roundhouse. Une prévente est prévue le 29 septembre pour les personnes ayant précommandé une édition anniversaire de Back to Black, avant une mise en vente générale le 1er octobre.