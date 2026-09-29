Quel est le secret du bonheur ?

Et si le bonheur ne se trouvait pas forcément dans notre compte en banque ? Depuis plus de 80 ans, des chercheurs de l’université Harvard tentent de comprendre ce qui contribue à une vie heureuse et épanouie. Lancée dans les années 1930, la Harvard Study of Adult Development est l’une des études les plus longues jamais consacrées au développement humain. Au fil des décennies, les chercheurs ont suivi plusieurs générations de participants afin d’observer l’évolution de leur santé, de leur parcours de vie et de leur bien-être.

Un élément ressort particulièrement de leurs travaux : l’importance des relations humaines. Les personnes qui entretiennent des liens réguliers et de qualité avec leur entourage semblent davantage susceptibles de connaître un meilleur bien-être au cours de leur vie. Et il n’est pas nécessaire d’avoir des dizaines d’amis pour entretenir ces liens. Les relations familiales, amicales ou amoureuses comptent, mais aussi les interactions beaucoup plus ordinaires. Une discussion avec un collègue, un échange avec un voisin ou quelques mots avec un commerçant peuvent également participer au sentiment de connexion avec les autres.

Prendre le temps de parler avec ses proches permet notamment de partager ses expériences, de se sentir écouté et de renforcer les liens. À l’inverse, l’isolement social est associé à différents risques pour la santé et le bien-être. Les chercheurs mettent également en avant d’autres comportements susceptibles de favoriser des relations de qualité : faire preuve de gentillesse, s’engager auprès des autres, participer à des activités collectives ou encore accepter de montrer sa vulnérabilité.

Exprimer son affection joue également un rôle important. Dire à ses proches qu’on les aime, leur témoigner son attachement ou simplement leur accorder du temps permet d’entretenir ces relations sur la durée. L’étude se poursuit encore aujourd’hui. Génération après génération, les chercheurs continuent donc d’observer les participants pour tenter de mieux comprendre ce qui contribue à une vie longue, heureuse et épanouie.

Une conclusion se dessine néanmoins : le bonheur pourrait être moins une question de possession que de connexion aux autres.