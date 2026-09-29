Céline Dion chante I’m Alive à la Fashion Week de Paris
Publié : 29 septembre 2026 à 9h27 par Iris
Céline Dion a créé la surprise lundi soir à Paris. La chanteuse québécoise est apparue sur le podium du défilé L’Oréal organisé au pied de la Tour Eiffel, où elle a interprété son tube I’m Alive pour ouvrir la Fashion Week parisienne.
Une apparition surprise et une chanson qui ne doit rien au hasard. Lundi 28 septembre, Céline Dion s’est invitée au défilé L’Oréal Paris organisé dans le cadre de la Fashion Week, avec la Tour Eiffel pour décor.
Vêtue d’une longue robe fourreau noire, cheveux lâchés, la chanteuse a fait son entrée sur le podium à la toute fin du défilé, sous les acclamations du public.
Et plutôt que de simplement saluer les spectateurs, Céline Dion a choisi de chanter. La star québécoise a interprété I’m Alive, l’un de ses grands succès sorti en 2002.
Un titre particulièrement symbolique pour cette apparition parisienne, dont le refrain et le titre – « Je suis vivante » – ont forcément pris une résonance particulière devant le public.
Revoir le défilé L'oréal se^teùbre 2026. Celine Dion arrive à 26 minutes 30 secondes...
Céline Dion entourée d’Eva Longoria et Viola Davis
À la fin de sa prestation, Céline Dion a été rejointe sur le podium par les personnalités participant au défilé L’Oréal, parmi lesquelles Eva Longoria, Viola Davis, Simone Ashley et Aja Naomi King.
Cette apparition intervient alors que la chanteuse est déjà très présente dans la capitale. Céline Dion a entamé le 12 septembre une série de 26 concerts à Paris : seize représentations sont programmées jusqu’à la mi-octobre, avant dix nouvelles dates en mai 2027.
Son passage surprise au pied de la Tour Eiffel lance également une semaine particulièrement chargée pour la mode parisienne. La Fashion Week consacrée aux collections femme printemps-été 2027 se poursuit jusqu’au 6 octobre.
Et Céline Dion pourrait ne pas en avoir terminé avec les défilés. Si son emploi du temps le permet, la chanteuse pourrait encore apparaître au premier rang de plusieurs grandes maisons, notamment Dior, Tom Ford, Schiaparelli ou Givenchy.
Pour lancer cette Fashion Week parisienne, elle aura en tout cas choisi un message difficile à manquer : I’m Alive.