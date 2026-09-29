Céline Dion chante I’m Alive à la Fashion Week de Paris

Une apparition surprise et une chanson qui ne doit rien au hasard. Lundi 28 septembre, Céline Dion s’est invitée au défilé L’Oréal Paris organisé dans le cadre de la Fashion Week, avec la Tour Eiffel pour décor.

Vêtue d’une longue robe fourreau noire, cheveux lâchés, la chanteuse a fait son entrée sur le podium à la toute fin du défilé, sous les acclamations du public.

Et plutôt que de simplement saluer les spectateurs, Céline Dion a choisi de chanter. La star québécoise a interprété I’m Alive, l’un de ses grands succès sorti en 2002.

Un titre particulièrement symbolique pour cette apparition parisienne, dont le refrain et le titre – « Je suis vivante » – ont forcément pris une résonance particulière devant le public.

Revoir le défilé L'oréal se^teùbre 2026. Celine Dion arrive à 26 minutes 30 secondes...