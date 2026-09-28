Louane dévoile les blessures de son enfance dans son nouveau clip

Notre « artiste française dépressive préférée », comme elle aime s’appeler, vient de dévoiler un nouveau clip. En illustrant son dernier single Yeux, Louane dévoile encore un peu plus l’univers de son prochain album Watch Out. Pour accompagner sa ballade pop-rock mélancolique, la chanteuse a donc dévoilé un clip en noir et blanc. Elle crée une forme d’universalité à son texte en y mettant en scène une troupe de comédiens très diverse. Malgré tout, elle montre rapidement que ce morceau revient avant tout sur les fêlures qui l’ont construite depuis son enfance. En parallèle de la promotion de son nouvel album, Louane participera également à une session live aux côtés du chanteur Samy Brasco, qui sera disponible le 1er octobre.