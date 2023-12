Crédit: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Andre Braugher s’est éteint à l’âge de 61 ans, des suites d’une maladie foudroyante, a fait savoir son agente Jennifer Allen. L’acteur était une figure emblématique de la série comique, qui relate le quotidien d’une brigade de police à New York. Le comédien interprétait alors le rôle du capitaine de police de cette brigade, dont le personnage se revendique comme le premier capitaine gay et noir. Le tournage de la série s’est achevé en 2021, après 8 saisons.

Mais Andre Braugher s’est aussi illustré dans d’autres rôles, notamment dans le film « Glory » aux côtés de Morgan Freeman et Denzel Washington. Puis il interprétait également le rôle de l’inspecteur Frank Pembleton, dans la série « Homicide » ; rôle qui lui a permis de remporter l’Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique en 1998. Il comptabilise au total 11 nomitations aux Emmys, dont 4 pour son rôle dans « Brooklyn Nine Nine ».

Les acteurs de la série "Brooklyn Nine-Nine" lui ont bien évidemment rendu hommage, sur les réseaux sociaux. À l’image de Terry Crews qui incarne le sergent Jeffords. « C’est dur, tu nous quitte trop tôt. Merci pour ta sagesse, tes conseils, ta gentillesse et ton amitié ». Chelsea Perretti, qui jouait le rôle de Gina, son assistante, déclare « j’espérais vraiment et pensais te revoir. Je suis dévastée de savoir que ce ne sera pas le cas », tandis que Marc Evan Jackson, qui campait le rôle de son mari, a partagé une tendre photo avec en légende « Oh Capitaine, mon Capitaine ».