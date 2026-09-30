Angèle dévoile Love Triangle avec Caroline Polachek et SebastiAn

Angèle continue de dévoiler les contours de son troisième album. Après avoir largement teasé le morceau sur les réseaux sociaux, la chanteuse publie ce mardi 29 septembre Love Triangle, une collaboration avec Caroline Polachek et SebastiAn.

Avec son atmosphère électrique et ses sonorités club, le morceau prolonge le virage amorcé avec What You Want, sa collaboration avec Justice. Angèle y explore cette fois le désir, la tension, la jalousie et le fantasme, à travers la figure du triangle amoureux.

L’idée de la chanson lui vient d’ailleurs d’une conversation entre amis autour de ce type de relation. Après avoir rencontré SebastiAn, Angèle invite Caroline Polachek à rejoindre le projet. L’artiste américaine chante ainsi en anglais mais également en français.

« Cette contradiction nous intéressait : vouloir tout vivre, tout ressentir, tout garder, tout en sachant que l’amour implique parfois de renoncer », explique Angèle à propos du morceau.