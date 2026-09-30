Angèle dévoile Love Triangle avec Caroline Polachek et SebastiAn
Publié : 30 septembre 2026 à 10h19 par Iris
À quelques semaines de la sortie de son nouvel album Instinct, Angèle dévoile Love Triangle. Pour ce nouveau single aux sonorités résolument club, la chanteuse belge s’entoure de Caroline Polachek et du producteur français SebastiAn.
Angèle continue de dévoiler les contours de son troisième album. Après avoir largement teasé le morceau sur les réseaux sociaux, la chanteuse publie ce mardi 29 septembre Love Triangle, une collaboration avec Caroline Polachek et SebastiAn.
Avec son atmosphère électrique et ses sonorités club, le morceau prolonge le virage amorcé avec What You Want, sa collaboration avec Justice. Angèle y explore cette fois le désir, la tension, la jalousie et le fantasme, à travers la figure du triangle amoureux.
L’idée de la chanson lui vient d’ailleurs d’une conversation entre amis autour de ce type de relation. Après avoir rencontré SebastiAn, Angèle invite Caroline Polachek à rejoindre le projet. L’artiste américaine chante ainsi en anglais mais également en français.
« Cette contradiction nous intéressait : vouloir tout vivre, tout ressentir, tout garder, tout en sachant que l’amour implique parfois de renoncer », explique Angèle à propos du morceau.
Un nouvel aperçu de l’album Instinct
Love Triangle est le nouvel extrait de Instinct, le troisième album d’Angèle, attendu le 16 octobre. Il succède notamment à What You Want, Dis-le et Une seule vie.
Ces premiers morceaux dessinent un projet différent de ses précédents disques, avec notamment une présence plus importante de l’anglais dans les textes, une langue que la chanteuse a davantage pratiquée en passant une grande partie de l’année à New York.
Pour Love Triangle, Angèle s’entoure surtout de deux artistes aux univers très identifiables. Caroline Polachek s’est imposée sur la scène pop internationale avec des titres comme So Hot You’re Hurting My Feelings ou Bunny Is a Rider et a collaboré avec de nombreux artistes, de Beyoncé à Charli XCX.
SebastiAn, figure du label Ed Banger Records, a de son côté travaillé ou réalisé des remixes pour des artistes aussi différents que Charlotte Gainsbourg, Daft Punk, Justice, Metallica, Royal Blood, Frank Ocean ou encore Woodkid.
Déjà largement repris par les fans sur TikTok à partir du simple extrait publié ces derniers jours, Love Triangle offre désormais un nouvel aperçu de la direction choisie par Angèle pour Instinct, à un peu plus de deux semaines de sa sortie.