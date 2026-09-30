Dans une commune de Gironde, les restes de cantine nourrissent aussi les habitants

Que deviennent les repas préparés dans les cantines scolaires lorsqu’ils ne sont finalement pas servis aux enfants ? À Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, la commune a choisi de leur donner une seconde utilité. Les plats qui n’ont pas été consommés peuvent désormais profiter à d’autres habitants.

Le principe repose sur des frigos solidaires, installés à proximité des écoles et accessibles gratuitement. Les repas préparés par les cantines mais qui n’ont pas été servis sont conditionnés puis placés dans ces équipements. Les habitants qui en ont besoin peuvent ensuite venir se servir.

L’initiative répond à un problème très concret : le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. En 2019, la commune estimait produire environ 6,5 tonnes de déchets par an dans ses cantines. Une partie correspondait à des aliments encore parfaitement consommables.

Le dispositif a commencé à être officiellement déployé en novembre 2020. Les différentes écoles de la commune sont progressivement équipées de leur propre frigo solidaire.

Ces repas peuvent notamment bénéficier à des personnes âgées disposant de faibles revenus, à des familles rencontrant des difficultés financières ponctuelles ou encore à des personnes seules. L’objectif n’est pas de remplacer les dispositifs d’aide alimentaire existants, mais de permettre à ces aliments de profiter à quelqu’un plutôt que d’être jetés.

Le système nécessite toutefois une organisation rigoureuse. Les repas doivent être correctement conditionnés et conservés afin de respecter les règles sanitaires et la chaîne du froid. La récupération des plats ne peut donc pas se faire n’importe comment.

Le dispositif s’inscrit également dans le cadre de l’évolution de la réglementation sur le gaspillage alimentaire. La loi Égalim de 2018 a notamment renforcé les possibilités de valorisation et de don des invendus alimentaires.

À Saint-André-de-Cubzac, la solution repose donc sur une idée assez simple : plutôt que de considérer un repas non consommé comme un déchet, la commune le transforme en ressource. Un même plat peut ainsi avoir une deuxième destination, quelques heures seulement après avoir été préparé dans une cantine scolaire.