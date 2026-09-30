Le blason d’un village de 116 habitants photographié depuis l’espace

À La Lande-Chasles, dans le Maine-et-Loire, le blason de la commune a désormais un terrain de jeu qui dépasse largement les frontières françaises. Ce petit village de seulement 116 habitants vient de réaliser un défi pour le moins insolite : faire photographier son blason… depuis l’espace.

L’aventure a commencé en 2023, à l’initiative du maire Jean-Christophe Rouxel. L’idée est simple : faire voyager le blason de La Lande-Chasles et recueillir des photographies prises dans le plus grand nombre d’endroits possible. Au fil des mois, les clichés se sont multipliés et ont emmené les couleurs de la commune dans des lieux parfois très éloignés du Maine-et-Loire.

Le blason a ainsi été photographié dans de nombreux pays, mais aussi dans des endroits particulièrement insolites, notamment aux pôles Nord et Sud, au sommet de l’Everest ou encore sous l’eau. Au total, plus de 4 600 photographies auraient été réunies dans le cadre de ce projet.

Mais il restait un endroit particulièrement difficile à atteindre : l’espace. Le défi a finalement été relevé le 25 septembre 2026. Le maire a reçu une photographie du blason prise à bord de la Station spatiale internationale, l’ISS. Le symbole de cette commune rurale s’est ainsi retrouvé à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre.

Pour la petite commune, cette photographie vient couronner plusieurs années d’un projet aussi participatif qu’insolite. Des habitants, des voyageurs et des passionnés ont contribué à faire voyager le blason bien au-delà des frontières de la France.

La Lande-Chasles avait également tenté de faire reconnaître officiellement cette aventure par le Guinness World Records. Mais l’organisme a finalement refusé d’homologuer le projet, estimant notamment qu’il était difficile de le comparer à un record classique.

Qu’importe pour la commune : son objectif le plus spectaculaire est désormais atteint. Après avoir parcouru la planète, le blason de La Lande-Chasles a finalement pris de la hauteur… jusqu’à l’espace.