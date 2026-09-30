Mylène Farmer dévoile la bande-annonce spectaculaire d’Égrégore

Mylène Farmer prépare une nouvelle fois un événement à la hauteur de son univers. Trois jours avant la sortie de son treizième album studio, la chanteuse proposera à ses fans de le découvrir d’une manière inhabituelle : sur grand écran.

Le 27 octobre 2026, une séance unique de Mylène Farmer - Égrégore : l’avant-première sera organisée dans les cinémas, avec notamment des projections dans plusieurs salles IMAX en France.

La bande-annonce désormais dévoilée donne un premier aperçu de ce projet particulièrement ambitieux. Réalisé par François Hanss, fidèle collaborateur de Mylène Farmer, ce film documentaire et musical d’environ 65 minutes accompagnera l’arrivée de son nouvel album, prévue trois jours plus tard.

Le programme intégrera notamment les clips de cinq chansons, confiés à différents cinéastes. Parmi les réalisateurs annoncés figurent Gilles Lellouche et Julia Ducournau.