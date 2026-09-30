Mylène Farmer dévoile la bande-annonce spectaculaire d’Égrégore
Publié : 30 septembre 2026 à 10h43 par Iris
À moins d’un mois de la sortie de son nouvel album, Mylène Farmer dévoile la bande-annonce d’Égrégore : l’avant-première. Un événement cinématographique unique programmé le 27 octobre, avec cinq clips et une apparition de DJ Snake qui relance les rumeurs de collaboration.
Mylène Farmer prépare une nouvelle fois un événement à la hauteur de son univers. Trois jours avant la sortie de son treizième album studio, la chanteuse proposera à ses fans de le découvrir d’une manière inhabituelle : sur grand écran.
Le 27 octobre 2026, une séance unique de Mylène Farmer - Égrégore : l’avant-première sera organisée dans les cinémas, avec notamment des projections dans plusieurs salles IMAX en France.
La bande-annonce désormais dévoilée donne un premier aperçu de ce projet particulièrement ambitieux. Réalisé par François Hanss, fidèle collaborateur de Mylène Farmer, ce film documentaire et musical d’environ 65 minutes accompagnera l’arrivée de son nouvel album, prévue trois jours plus tard.
Le programme intégrera notamment les clips de cinq chansons, confiés à différents cinéastes. Parmi les réalisateurs annoncés figurent Gilles Lellouche et Julia Ducournau.
DJ Snake apparaît dans la bande-annonce
Mais un détail de ces premières images n’a évidemment pas échappé aux fans : DJ Snake apparaît dans la bande-annonce.
Sa présence relance ainsi les spéculations autour d’une possible collaboration avec Mylène Farmer. Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent en effet un morceau réunissant les deux artistes. Pour l’instant, la nature exacte de la participation de DJ Snake n’est toutefois pas précisée.
En attendant de découvrir l’intégralité d’Égrégore, Mylène Farmer en a déjà livré plusieurs aperçus. Trois chansons sont disponibles : C’est à qui le tour, Des lols et des quoi et Confession.
Cette avant-première cinématographique permettra donc de pénétrer un peu plus profondément dans l’univers visuel du disque avant sa sortie. Un domaine particulièrement important dans la carrière de Mylène Farmer, qui a toujours accordé une place centrale aux clips et à leur dimension cinématographique.
Rendez-vous le 27 octobre dans les salles, avant la sortie du treizième album studio de Mylène Farmer trois jours plus tard.