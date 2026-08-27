Angèle dévoile un compte Instagram caché pour teaser « Instinct »

Angèle transforme la sortie de son nouvel album en véritable chasse au trésor. Après avoir dissimulé le mot Instinct dans les paroles de son single « Dis-le », puis multiplié les indices visuels sur Instagram, la chanteuse continue de brouiller les pistes autour de son troisième album, attendu le 16 octobre 2026.

Angèle a donc décidé d’aller encore plus loin avec un compte Instagram dissimulé du nom de @everythingturnschrome. Sur cette page créée en juin 2026, de nombreuses photos d’objets chromatiques ont été publiées. Un teasing discret, qui n’a pas échappé à l’œil de certains fans depuis plusieurs semaines. La chanteuse a levé le voile sur ce compte mercredi 26 août en co-publiant un carrousel de photos avec son compte officiel.

Un univers en conctruction

La dernière photo de ce carrousel semble confirmer que le thème chromatique du compte sera un élément essentiel de l’univers visuel de son nouvel album. Du côté de la description, Angèle dévoile la tracklist de ce nouveau projet, contenant 13 titres et deux collaborations. Mais pour connaître les titres des différents morceaux, il faudra réussir à déchiffrer le nouveau message codé de la chanteuse.

Angèle a déjà confirmé qu’Instinct marquera un nouveau chapitre musical, avec une orientation beaucoup plus électronique. Après What You Want, enregistré avec Justice, la chanteuse a dévoilé Dis-le, un titre aux influences club et rave qui a donné le ton de cette nouvelle période. Le public attend désormais de découvrir le reste du disque. Une version vinyle de l'album sera disponible en précommande ce jeudi à 18h.