Les Jonas Brothers dévoilent un single inédit au Madison Square Garden

Il y a des endroits plus symboliques que d'autres pour faire découvrir une nouvelle chanson. Pour les Jonas Brothers, le choix s'est porté sur le mythique Madison Square Garden, à New York. Le 20 août, lors de la première date de leur nouvelle tournée, le trio a surpris les milliers de fans présents avec un titre inédit Listen When Sad. Le morceau sera officiellement disponible le 28 août 2026.

Avec Listen When Sad, les Jonas Brothers jouent clairement la carte de la nostalgie. Le morceau puise dans les sonorités qui accompagnaient leurs débuts dans les années 2000, avec une forte influence pop-punk et emo. Le choix de dévoiler Listen When Sad pendant leur tournée est particulièrement cohérent. Avec The Burning Up Tour All Over Again, les trois frères revisitent l'une des périodes les plus emblématiques de leur carrière.

Le morceau ne se contente toutefois pas de reproduire la recette des années 2000. Les frères Jonas expliquent vouloir canaliser les influences qui les ont accompagnés adolescents tout en les intégrant à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le lancement au Madison Square Garden a également été riche en clins d'œil aux premières années du groupe. Les trois frères ont repris la structure de leurs anciens concerts, tandis que certains anciens membres de leur équipe de tournée ont fait leur retour sur scène.