Joseph Kamel et Vitaa incarnent l’amour qui s’en va dans leur dernier single

Joseph Kamel et Vitaa chantent la rupture. Le duo a dévoilé leur single commun Jamais, vendredi 21 août. Dans un salon presque vide, le couple fictif montre sa lassitude et son désintérêt face à un amour qui s’en va. Au fil du clip, la scénographie s’étire et les écarte physiquement. Le clip vient souligner l’histoire du texte, chanté sur une ballade mélancolique. Avec ce nouveau single Joseph Kamel semble de plus en plus préparer un projet, qui pourrait sortir avant sa tournée qui débutera en novembre 2026.