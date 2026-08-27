Sorti il y a 2 ans, ce titre de Dua Lipa devient un tube aujourd'hui
Publié : 27 août 2026 à 10h06 par Iris
Deux ans après sa sortie, "Training Season" connaît une seconde jeunesse inattendue. Portée par une tendance devenue virale sur le net, la chanson de Dua Lipa voit ses écoutes bondir et retrouve les classements mondiaux.
Dua Lipa n’a même pas besoin de sortir une nouvelle chanson pour décrocher un nouveau succès. Alors que son retour en studio alimente les rumeurs autour d’un prochain album, un titre de Radical Optimism, paru en 2024, revient soudainement sur le devant de la scène.
Il s’agit de Training Season. Sur les réseaux sociaux, des internautes utilisent désormais sa version symphonique enregistrée au Royal Albert Hall pour une tendance consistant à « manifester » l’arrivée du partenaire idéal, capable notamment de communiquer et d’exprimer ses sentiments.
Plus de 100 000 vidéos auraient déjà repris le morceau et Dua Lipa elle-même s’est prêtée au jeu.
Conséquence directe de cette viralité : les écoutes de Training Season ont progressé de 126 % en un mois. Un joli retournement pour un single produit par Kevin Parker qui, lors de sa sortie en février 2024, avait connu des performances plus modestes que certains précédents tubes de Dua Lipa : quatrième au Royaume-Uni, 17e en France et 27e aux États-Unis.
Le phénomène prend aussi une saveur particulière au regard des paroles du morceau. Dua Lipa expliquait avoir écrit Training Season après s’être lassée de devoir « entraîner » les hommes qu’elle fréquentait pour qu’ils correspondent à ses attentes. Deux ans plus tard, la chanson trouve donc un nouveau public… au moment même où la chanteuse semble préparer la suite de sa carrière.