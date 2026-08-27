Sorti il y a 2 ans, ce titre de Dua Lipa devient un tube aujourd'hui

Dua Lipa n’a même pas besoin de sortir une nouvelle chanson pour décrocher un nouveau succès. Alors que son retour en studio alimente les rumeurs autour d’un prochain album, un titre de Radical Optimism, paru en 2024, revient soudainement sur le devant de la scène.

Il s’agit de Training Season. Sur les réseaux sociaux, des internautes utilisent désormais sa version symphonique enregistrée au Royal Albert Hall pour une tendance consistant à « manifester » l’arrivée du partenaire idéal, capable notamment de communiquer et d’exprimer ses sentiments.

Plus de 100 000 vidéos auraient déjà repris le morceau et Dua Lipa elle-même s’est prêtée au jeu.