La musique générée par l’IA exclue des charts en Australie

L’intelligence artificielle gagne du terrain dans l’espace de création musicale. Le pourcentage d’écoute de ces titres est en nette augmentation sur les plateformes de streaming au grand désespoir des artistes mais aussi d’une certaine partie du public. L’IA plus forte que tout ? Pas forcément. Un pays a décidé de prendre des mesures pour endiguer le phénomène. Un exemple à suivre ?

Sur le continent Australien, l’ARIA (pour The Australian Recording Industry Association) est l’organisme qui autorise ou non l’entrée de la musique dans ses charts.

Par certains amendements présents dans une charte récemment établie, l’ARIA a décidé d’écarter les chansons entièrement réalisées par le biais de l’intelligence artificielle ce afin de « promouvoir la création humaine », explique la présidente de l’ARIA Annabelle Herd.

« Les artistes utilisent déjà l’IA dans le processus créatif et nous entendons conserver cette démarche. Mais la musique générée massivement par des intelligences artificielles à partir du travail d'artistes sans leur accord pose de graves problèmes éthiques et juridiques ».

Pour l’ARIA, les choses sont claires : un classement qui récompenserait des titres générés par l’IA irait à l’inverse de sa mission qui protège les fondements memes de la musique enregistrée. Ces règles désormais posées via cette nouvelle charte privilégie ainsi la création humaine et invite les diffuseurs à changer d’axe dans leur politique de diffusion antenne.

Une mesure qui concerne également les plateformes de streaming. Certaines d’entre elles avertissent désormais leurs auditeurs sur la nature du morceau qui est diffusé car, selon un sondage, 97% d’entre eux ne parviennent pas à faire la différence entre une chanson entièrement générée par l’intelligence artificielle et celles issues d’une intervention humaine.