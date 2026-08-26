KATSEYE décroche son premier numéro 1 aux États-Unis avec « WILD » et cartonne aussi en France !

KATSEYE n'a clairement pas fini de faire parler de lui. Deux ans après ses débuts, le groupe formé par HYBE et Geffen Records réalise la meilleure performance commerciale de sa jeune carrière avec « WILD », sorti le 14 août.

Aux États-Unis, le résultat est spectaculaire, l'EP entre directement à la 1re place du Billboard 200 avec 170 000 unités équivalentes albums en première semaine. Dans le détail, le projet totalise notamment 145 000 ventes d'albums, auxquelles s'ajoutent les équivalents liés au streaming et aux téléchargements.

Il s'agit surtout du premier numéro 1 de KATSEYE au Billboard 200. Le précédent EP du groupe, BEAUTIFUL CHAOS, avait déjà réalisé une très belle performance en atteignant la quatrième place du classement américain.

Et la France répond présente

Le succès ne se limite pas aux États-Unis. « WILD » signe également le meilleur démarrage de KATSEYE en France, avec une entrée directement à la 2e place du Top Albums, juste derrière Stray Kids et son album « THIS & THAT ».

Une performance particulièrement intéressante pour un groupe encore relativement jeune sur le marché français. KATSEYE confirme ainsi que son public dépasse largement les frontières américaines et s'impose progressivement comme l'un des nouveaux phénomènes de la pop internationale.

Le projet rencontre d'ailleurs un joli succès dans plusieurs autres pays : « WILD » s'est classé numéro 1 aux Pays-Bas et en Belgique, tandis qu'il a atteint la deuxième place au Royaume-Uni et en France.

« WILD », un nouveau chapitre pour KATSEYE

Composé de cinq titres, l'EP poursuit l'évolution musicale du groupe, qui mélange influences pop occidentales et culture K-pop. Le projet contient notamment « PINKY UP » et « Animal », deux morceaux déjà présents dans les classements américains.

Avec ce nouveau succès, KATSEYE confirme surtout l'ampleur prise par le groupe depuis ses débuts en 2024. Et la suite s'annonce déjà chargée : les six artistes s'apprêtent notamment à partir sur les routes avec « THE WILDWORLD TOUR », dont le coup d'envoi est prévu le 1er septembre à Dublin.