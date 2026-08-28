Japon : 4000 personnes déplacent à bout de bras un château !

Il aura fallu 4 000 personnes pour faire avancer un château de quelques mètres. La scène, spectaculaire, s’est déroulée au Japon, au château d’Hirosaki, dans la préfecture d’Aomori.

La tour principale du château, une imposante construction en bois d’environ 400 tonnes, doit être déplacée dans le cadre d’un important chantier de conservation. Mais pour une partie de l’opération, les autorités ont choisi de faire participer directement la population.

Des milliers de volontaires se sont donc rassemblés, ont saisi de longues cordes et ont tiré ensemble pour faire avancer l’édifice. Bien sûr, une telle masse ne peut pas être déplacée uniquement grâce à la force musculaire. Le bâtiment a été soulevé et installé sur un dispositif permettant son déplacement, avec notamment des équipements mécaniques destinés à faciliter l’opération.

Mais ce n’est finalement pas la prouesse technique qui est la plus intéressante. Le déplacement est aussi un geste symbolique. Pendant quelques instants, des milliers de personnes deviennent les acteurs de la sauvegarde de leur patrimoine. Chacun ne fournit qu’une petite partie de l’effort, mais c’est précisément l’addition de ces milliers de contributions qui permet au château d’avancer.

L’image est particulièrement forte : un monument vieux de plusieurs siècles, déplacé par ceux qui vivent aujourd’hui autour de lui. Le château d’Hirosaki doit être déplacé pour permettre des travaux de conservation et notamment répondre aux problèmes liés à son emplacement actuel. Une fois l’opération terminée, il retrouvera une position plus adaptée à sa préservation.

Les 4 000 participants ne vont d’ailleurs pas parcourir plusieurs dizaines de mètres avec leurs cordes. Leur intervention concerne une courte portion du trajet. Les machines prendront ensuite le relais pour poursuivre le déplacement.

Mais l’essentiel était peut-être ailleurs. Car pendant quelques mètres, ce monument qui appartient à l’histoire japonaise est littéralement devenu une affaire collective. Et c’est sans doute la plus belle image de cette opération : pour faire avancer un morceau d’histoire, 4 000 personnes ont dû tirer dans la même direction.