Avec son nouvel album, Alex Warren alterne entre joie et tristesse

Il y a des albums qui racontent la douleur d’une vie et celui d’Alex Warren en fait partie. Avec Wildchild, le chanteur était de retour vendredi 28 août 2026, proposant un second opus résolument pop. Alex Warren sait habilement alterner entre rythmes dansants et joyeux ou ballades triste et introspectives. Une polyvalence qui lui permet d’explorer aussi bien l’espoir et l’amour, que le deuil et le manque. Alex Warren se questionne sur tout ce qui fait que la vie est aussi belle que triste en incarnant chacun de ses titres du plus profond de son for intérieur.

Musicalement, Alex Warren propose de multiples visages pop, créant à ses dépens une hétérogénéité dans la qualité de ses titres. Si les titres joyeux sont souvent portés par la puissance de leur interprétation, certaines ballades viennent couper cet élan et donnent un côté presque redondant à l’album, qui alterne entre joie et tristesse plusieurs fois sans vraiment créer de cohérence. Alex Warren signe néanmoins un ambitieux second album qui s’inscrit parfaitement dans la recherche d’introspection des artistes pop du moment.