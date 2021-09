Angers : 30 personnels hospitaliers suspendus pour non-vaccination covid

Depuis ce mercredi 15 septembre, le personnel hospitalier est désormais soumis à l’obligation vaccinale contre le covid. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi matin qu’environ 3.000 personnes avaient été suspendues au niveau national pour ne pas avoir reçu au moins une injection.

A Angers, en Maine-et-Loire, le CHU a révélé que trente membres du personnel étaient concernés par une suspension d’activité et de rémunération, rapporte Ouest-France. Un chef de service et deux médecins en font partie, ainsi qu’une quinzaine de soignants. Cela représente moins d’1% des effectifs, puisque 8.000 personnes travaillent pour l’établissement. La direction espère toujours convaincre les récalcitrants et les réintégrer.

70 agents restent encore à contrôler et 124 personnes sont en arrêt de travail, ce qui pourrait faire augmenter le nombre de suspensions prochainement. Pour pallier les absences, le CHU a décidé de prolonger des contrats d’été. Au 15 octobre, le personnel devra également recevoir une deuxième dose de vaccin pour continuer à exercer. D’ici là, ceux qui n’ont reçu qu’une dose doivent présenter un test négatif toutes les 72 heures.