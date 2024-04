La surconsommation de fast-food serait toxique pour la mémoire

Oui, les repas pris chez certaines grandes enseignes de fast-food peuvent être réconfortants. Mais, comme souvent, il ne faut pas en abuser, et encore moins à l’adolescence ! Une étude montrerait un lien entre la surconsommation de produits trop riches en graisses et en sucre lors de cette période de notre vie, et un dysfonctionnement irréversible de la mémoire. Pour ça, des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud ont proposé deux régimes différents à deux groupes de rats.

Le premier groupe de rats avait un régime similaire à une personne consommatrice de fast-food - soit beaucoup de sucres et de graisses - entre leur 26e et leur 56e jour de vie, correspondant à l’adolescence chez l’Homme. Le second avait un régime sain. Une fois la période de l’enfance et de l’adolescence passée, les deux groupes de rats retrouvaient un régime normal.

Des effets irréversibles

Pour les scientifiques auteurs de l’étude, le résultat est très net : les rats ayant adopté un régime malsain durant leur adolescence présentaient de graves lacunes de mémoire. L’autre groupe, à l’inverse, présentait un développement normal du cerveau et de ses fonctions mémorielles.

Les conséquences de cette consommation malsaine seraient d’autant plus graves qu’elles s’avèrent être irréversibles selon les chercheurs. Les rats ayant consommé de graisses et de sucres n’ont jamais été en mesure de retrouver leurs pleines capacités cognitives. Tout ça en raison de l’altération d’un neurotransmetteur, que l’on retrouve aussi dans le cerveau humain.