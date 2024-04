La Chronique ciné d’Iris du 24 avril : "Back To Black", "Sky Dome 2123" et "Challengers", on vous aide à choisir

Au cinéma à partir du 24 avril : "Sky Dome 2123", "Back To Black", "Challengers"

Et on commence avec le biopic sur Amy Winehouse, Black To Black.

Adapter la vie de la chanteuse durant les quelques années qui ont entouré la sortie de son premier album, Frank, et son histoire d’amour aussi passionnée que toxique avec son mari Blake... Oui. Le pari ne supportait pas "l’à peu près"... Bon, ben c’est raté.

A la barre de Back To Black, Sam Taylor-Johnson, la réalisatrice du biopic sur John Lennon, Nowhere Boy, mais aussi de Cinquante nuances de Grey.

Sous les tatouages et la choucroute XXL d’Amy Winehouse, Marisa Abela fait tellement d’effort pour ressembler en tout point à la star, qu’on finit par ne voir que ça et ne plus vraiment se sentir concerné par l’histoire.

La faute aussi à une réalisation très didactique, où chaque moment de vie est illustré par la chanson qui s’y rapporte.

Autre bémol : le film réhabilite de façon gênante ceux de son entourage qui ont pourtant contribué à mener Winehouse à sa perte (clairement identifiés dans le très réussi (lui) documentaire sorti en 2015, Amy).

Trop lisse pour être honnête, Black To Black n’est malheureusement pas le coup de poing attendu.