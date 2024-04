Les sorties musicales du vendredi 19 avril

C’est l’un des albums les plus attendus de l’année : Taylor Swift dévoile aujourd’hui The Tortured Poets Department. La star de la pop, qui sera en concert à Paris et à Lyon le mois prochain, l’avait annoncé il y a quelques semaines sur la scène des Grammy Awards. 16 titres composent cet opus (dont deux collaborations avec Post Malone et Florence and the Machine), inspiré en partie par sa rupture avec l’acteur britannique Joe Alwyn.