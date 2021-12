Angers : la métropole aide aussi à l’achat de vélo sans assistance électrique

Un million d’euros. C’est le montant des aides accordées par la Métropole d’Angers depuis deux ans pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (classique ou cargo). Chaque famille peut recevoir jusqu’à 200 euros, selon le modèle acquis. Au total, plus de 4800 subventions ont été versées. « On a été un peu dépassé par notre succès », témoigne Corinne Bouchoux, vice-présidente chargée de la transition écologique et des déplacements à la Métropole.

Depuis ce 15 décembre, l’aide est étendue aux vélos sans assistance. Elle varie entre 50 et 100 euros. La mesure fait partie des actions prioritaires identifiées par les Angevins dans le cadre des Assises de la transition écologique.