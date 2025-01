Angers, Orléans, Tours, Le Mans : quelles sont les villes où il fait bon vivre, travailler et étudier ?

Quelles sont les villes françaises où il fait bon vivre, travailler et étudier ? Le réseau spécialisé dans l’immobilier Arthur Loyd a dévoilé ce mardi 21 janvier son huitième baromètre, après avoir passé au crible une cinquantaine de commune. Angers figure notamment sur le podium de sa catégorie (métropoles de 300.000 à 500.000 habitants). Pour établir ses classements, l’enseigne a étudié 75 indicateurs, regroupés en quatre catégories : « vitalité économique », « accueil des entreprises et immobilier professionnel », « connectivité, capital humain et transitions » (transports, démographie et ouverture à l’international) et « qualité de vie » (santé, sécurité, coût du logement, etc.)

Angers portée par sa vitalité démographique

Angers figure donc à la troisième place du classement des métropoles intermédiaires, notamment grâce à sa vitalité démographique, avec une croissance marquée de la population âgée de 15 à 29 ans. La ville peut bénéficier d’une desserte TGV et d’un bon réseau de transports en commun. Il est souligné aussi « l’engagement fort du territoire en faveur de la transition écologique et une offre en enseignement supérieur dense ». Parmi les points négatifs, « le marché tertiaire a quelque peu perdu de sa vigueur et les loyers relativement élevés pourraient limiter à terme le potentiel du territoire ». Angers devance Orléans, quatrième, tandis Le Mans n’est que douzième.

Chez les agglomérations de taille moyenne (entre 100.000 et 300.000 habitants), Bourges obtient une belle sixième place parmi 18 villes classées. Blois est onzième, juste devant Chartres. Dans sa catégorie des grandes métropoles (+ de 500.000 habitants), Tours est septième parmi les 10 villes classées.