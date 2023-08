Angers : que trouve-t-on aux Halles Cœur de Maine ?

Cela faisait près de 20 ans qu’Angers n’avait plus de halles alimentaires. Un manque comblé depuis le 16 juin dernier, date de l’inauguration des nouvelles Halles Cœur de Maine. Du mardi au dimanche, les Angevins et autres gourmands peuvent arpenter les allées d’un site de 1000 mètres carrés, où 18 commerçants proposent leurs produits.

Quoi de neuf au menu ?

Poissonnier, charcutier, boucher, boulanger, fromager et rôtisseur pour la partie « marché ». Côté « traiteur-restauration », on peut citer le bar à huître, des traiteurs ibérique et libanais, une restauration vietnamienne, un pâtissier ou encore un caviste. Sans oublier deux entités avec « la Cuisine du marché, un petit bistrot, et le café Biltoki. C’est le cœur névralgique de toutes nos halles, un lieu où on se réunit avant ou après manger pour boire une bière, un café ou un verre de vin », précise Maxime Mazé, capitaine des Halles Cœur de Maine.

Avant tout, l’homme âge de 35 ans ainsi que son équipe ont voulu faire de ce lieu un endroit convivial : « autour de la partie du marché, on peut rester sur place, on échange. C’est ce qui nous anime : avoir un lieu qui rassemble, permettre aux gens de se retrouver entre amis ou en famille, partager une table, ce sont des moments toujours intéressants à vivre. »

Tandis qu’environ 6000 personnes sont venues découvrir les nouvelles Halles en juin dernier, Maxime Mazé souhaiterait que 4000 à 5000 clients soient présents tous les week-ends. Il développe les autres ambitions qu’il a pour le site : « mettre en valeur l’ancrage local, et, au-delà même des produits, c’est de mettre en avant des gens locaux. » Il veut également « faire vivre un quartier, une ville, faire revivre cette esplanade. On espère devenir incontournable, c’est notre ambition ».

Les Halles Cœur de Maine sont ouvertes du mardi au samedi de 8h à 22h ou 23h, et le dimanche de 8h à 15h.