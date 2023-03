Angers : une nouvelle version du Monopoly, ça vous dit ?

Cela faisait plus de 20 ans que la ville d’Angers n’avait pas eu de version locale au Monopoly. Partenaire d’Hasbro pour la création de jeux de société sous licence, la société Winning Moves met fin à cette longue période en ayant choisi la cité angevine pour le cru 2023.

"Angers faisait partie de nos villes coups de cœur"

Pour choisir telle ou telle ville, la société se base sur plusieurs critères. « C’est une ville bien représentée, la première où il fait bon vivre dans les classements, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d’attractions, de beaux châteaux. Angers faisait partie de nos villes coups de cœur », explique Giuseppina Bellifa, commerciale chez Winning Moves en charge du projet.

Désormais, le mythique plateau du jeu Monopoly ne se limite plus aux rues concernant ses éditions locales. Par exemple, les cases de couleur marron représentent les monuments locaux, le bleu clair les musées, le orange le shopping, ou encore le vert pour l’éducation.

Et pour la couleur que tout le monde cherche à acheter, le bleu foncé, Giuseppina Bellifa nous donne les détails : « je vais questionner un peu plus les habitants de la ville pour avoir leurs suggestions, le but est de mettre les deux lieux les plus iconiques pour les habitants sur ces cases ».

La chargée du projet va en effet passer une semaine à Angers à partir du 13 mars pour avoir l’avis des habitants. Néanmoins, pour le moment, aucun lieu définitif n’a été sélectionné pour figurer sur le plateau. Le jeu sera d’abord tiré à 5000 exemplaires, et il sera disponible d’ici Noël prochain.