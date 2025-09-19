Appel aux mamans, votre soirée dédiée arrive à Orléans !

Même si les inégalités domestiques diminuent à chaque génération, il est encore difficile de se libérer du temps pour soi lorsqu’on est une maman. Selon l’observatoire des inégalités, « 68 % des femmes indiquent consacrer du temps à la cuisine et/ou au ménage tous les jours ». C’est pour échapper à cette fastidieuse routine que Julia Cabrera, a fondée « Dancing Moms Val de Loire ». Le but est très simple, créer un espace festif réservé aux mamans.

Le temps d’une soirée, elles peuvent ainsi se détendre entre femmes, au cœur d’une « Safe zone » où elles ne pensent qu’à faire la fête. Pas de drague insistante, de critiques sur votre manière de danser ou d’enfant dans les bras. Au programme, musique, collations et moments de partage, peu importe votre âge ! Un concept venu d’Allemagne, qui s’est développé dans toute la France, ces dernières années.

Dès aujourd’hui à Orléans

Pour la première fois, l’organisation d’une de ces fêtes débarque à Orléans, ce vendredi 19 septembre. Après Tours et Blois, Dancing Moms invitent toutes les mamans orléanaises à venir se déhancher sur la piste du « Pav’ ». Le bar, situé dans le centre-ville, au 38 rue de l’Empereur, entre les bords de Loire et la rue de Bourgogne, est même réservé pour l’occasion. De 20 à 23 heures, plus de cent personnes sont attendues pour assister au DJ set de Girl Power, qui jouera les classiques des années 1990 à 2010. Il reste même des places disponibles pour cette grande première, qui, si le succès est au rendez-vous, devrait revenir très vite dans la capitale Loirétaine. En attendant, les « Dancing Moms Val de Loire » retourneront à Tours le 4 octobre prochain !