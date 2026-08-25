Après l’éclipse solaire, la Lune va à son tour disparaître du ciel

Dans la nuit du 27 au 28 août, une éclipse lunaire partielle sera visible depuis une grande partie du pays. Et il faudra se lever tôt pour en profiter. Le mois d’août réserve décidément de belles surprises aux amateurs d’astronomie. Après l’éclipse solaire observée le 12 août dernier, c’est au tour de la Lune de se retrouver plongée dans l’ombre. Une éclipse lunaire partielle sera visible en France le vendredi 28 août 2026.

Le mécanisme est cette fois très différent de celui d’une éclipse solaire. La Terre va se placer entre le Soleil et la Lune. Elle va ainsi projeter son ombre sur notre satellite naturel. Une partie de la Lune sera alors plongée dans l’obscurité. Le phénomène sera particulièrement intéressant puisque près de 96 % du disque lunaire sera occulté. Il ne s’agira donc pas officiellement d’une éclipse totale, mais le résultat devrait s’en approcher visuellement.

Autre particularité : la Lune pourrait prendre une teinte rouge, cuivrée ou brunâtre au moment où elle traversera l’ombre de la Terre. Cette coloration s’explique par la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère terrestre avant d’atteindre la Lune. L’atmosphère filtre une partie des couleurs et laisse notamment passer les teintes rouges.

Pour observer le phénomène, il faudra toutefois être matinal. Le maximum de l’éclipse est prévu vers 6h12, alors que la Lune sera très basse à l’horizon ouest. Il faudra donc choisir un endroit avec une vue parfaitement dégagée dans cette direction.

Bonne nouvelle pour les curieux : contrairement à une éclipse solaire, il n’existe aucun danger particulier à regarder directement une éclipse lunaire. L’observation peut donc se faire à l’œil nu. Des jumelles ou un télescope permettront simplement d’observer davantage de détails.

Et pour ceux qui veulent prolonger leur mois astronomique, les Perséides, la célèbre pluie d’étoiles filantes, restent visibles jusqu’au 24 août. En revanche, pour assister à une véritable éclipse lunaire totale, il faudra encore patienter : le prochain grand rendez-vous est attendu en 2028.