Au cœur du chaos, une belle histoire : son chat retrouvé 17 ans après sa disparition

Ils ont retrouvé Mozart, un chat disparu en 2009. Sa propriétaire, qui n’espérait plus jamais le revoir, va bientôt pouvoir le retrouver. En pleine période d’incendies en Gironde, une histoire vient apporter une parenthèse de bonheur au milieu du chaos. À Lège-Cap-Ferret, des bénévoles mobilisés pour venir en aide aux animaux des zones évacuées ont retrouvé un chat âgé de 18 ans. Son nom : Mozart. Et surtout, il avait disparu… il y a 17 ans.

À l’époque, Mozart appartenait à Elisabeth-Sophie. Elle était alors étudiante à Bordeaux et son chat, encore jeune, avait l’habitude de sortir. Il avait déjà fugué à deux reprises, mais cette troisième disparition avait été différente. Malgré les recherches, Mozart n’était jamais revenu. Avec les années, Elisabeth-Sophie avait donc fini par se faire à l’idée qu’elle ne reverrait probablement jamais son animal.

Mais en 2026, les bénévoles de l’association Mérignac Chats Errants, engagés pour secourir les animaux présents dans les secteurs menacés par les incendies, récupèrent un chat à Lège-Cap-Ferret. Ils décident de vérifier s’il est identifié. Et c’est là que l’histoire prend une tournure incroyable. Mozart porte toujours une puce électronique. Grâce à elle, les bénévoles peuvent retrouver les coordonnées de sa propriétaire. Sauf qu’Elisabeth-Sophie vit désormais près de Dijon, à plusieurs centaines de kilomètres de là.

Lorsqu’elle reçoit l’appel, elle pense d’abord à une erreur. Elle croit même que les bénévoles ont retrouvé Gandhi, son autre chat. L’idée que Mozart puisse être encore vivant après 17 ans lui paraît tout simplement impossible. Puis une photo lui est envoyée.